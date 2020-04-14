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عدن - ياسمين التهامي - انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق في صنعاء وتضرر أخرى جراء السيول !

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! ت سيول الأمطار الغزيرة المتدفقة على العاصمة صنعاء مساء اليوم في انهيار منزل مكون من ثلاثة أدوار بحارة الذهب بمديرية صنعاء القديمة وتضرر منازل أخرى. ونقلت وكالة سبأ الخاضغة لسيطرة الحوثيين عن مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط قوله إن العديد من المنازل في حارة الذهب وبستان السلطان وباب السبح بامانة العاصمة تضررت جراء دخول مياه السيول والأمطار إليها. وأشار الى أن السيول المتدفقة على امانة العاصمة والقادمة من وادي الاجبار ومديريات خولان بمحافظة صنعاء أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في السائلة وتضرر عدد من الاحياء والمنازل بصنعاء القديمة. ولفت إلى أنه تم إجلاء كثير من الأسر من منازلها حفاظاً على سلامتها وتحسباً لأي طارئ قد يحدث لها .. مؤكداً تواصل جهود الجهات الرسمية والشعبية في عملية الإخلاء والحفاظ على ممتلكاتها. ودعا أصحاب المنازل في المناطق التي تمر منها السيول على امتداد السائلة إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه. وجرفت سيول الأمطار الغزيرة اليوم الإثنين شابين في العاصمة صنعاء في حين لاتزال فرق الغوث في الدفاع المدني لاتزال تبحث عنهما حتى اللحظة. وفي وقت سابق اليوم، حذر الدفاع المدني في العاصمة صنعاء، المواطنين من الاقتراب من أماكن تدفق السيول ودعا إلى الابتعاد عن سد شاحك في مديرية خولان شرقي صنعاء، المهدد بالانفجار نتيجة غزارة السيول.

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