البيضاء: مليشيات الحوثي تشن قصف على منازل المواطنين بمديرية الزاهر

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية استهدافها لمنازل وممتلكات المدنيين بمختلف القذائف والاسلحة الثقيلة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وأفادت مصادر محلية "أن مليشيا الحوثي قامت شنت قصف عنيف على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان في قرى ومناطق مديرية الزاهر آل حميقان".



وذكرت المصادر لـ"يمن شباب نت" أن القصف أسفر عن وقوع أضرار في عدد من منازل المواطنين، وأثارت الرعب والهلع في اوساط السكان من النساء والاطفال.



وأشارت المصادر "ان أضراراً لحقت في منازل المواطنين بوادي أل سعيد بمديرية الزاهر أل حميقان ناتجة عن شظايا القذائف المختلفة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية على المنازل".



وتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية على استهداف للسكان المدنيين بشكل مستمر، وتسبب خلال السنوات الماضية بمقتل وإصابة المئات من المدنيين، والحاق أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات الخاصة، في المناطق السكنية المأهولة في البيضاء.

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