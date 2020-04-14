شكرا لبحثكم عن خبر اين مليار ريال خصصته الحكومة لمعالجة اضرار السيول بعدن ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رصدت الحكومة قبل اسبوعين من اليوم مليار ريال يمني لمواجهة اضرار السيول التي ضربت عدد من المحافظات .

وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ التي نشرت الخبر يومها خصّصت الحكومة اليمنية، مبلغ مليار ريال، لمعالجة الأضرار الناجمة عن السيول في عدد من المحافظات بعد تضرر البنى التحتية ومنازل المواطنين خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.

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وبعد أكثر من سبوعين على هطول الامطار وحدوث كارثة السيول لم يحدث شيء بهذا الخصوص فالطرقات لاتزال كما هي والمباني المتضررة لم يتم اصلاحها ولم يتم تعويض الاسر المنكوبة .

ويتساءل الاهالي اين ذهبت المليار هذه وسلمت لمن طالما لم يصل منها شيء إلى الناس؟