شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعودية تشعل مواقع التوصل بظهورها على شاشة قناة الإخبارية وعلى الهواء مباشرةً وصدمة الجمهور بحركة مثيرة مع زوجها.. ( فيديو ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وقفت المواطنة عائشة الخياري، وهي امرأة تتمتع بموهبة ” الطبخ ” وتدرب المتابعين عليها، أمام شاشة ” الإخبارية ” تحية منها وتقديرًا واحترامًا لظهور زوجها.
وتحدثت ” الخياري ” خلال لقائها ببرنامج ” الراصد ” المُذاع على قناة ” الإخبارية ” عن دعم ومساندة زوجها لها لتطوير هذه الموهبة، قائلة: ” أحب أشكر زوجي هو أكثر انسان ساعدني ودعمني لتطوير موهبة الطبخ لدي.. هو إنسان بمعنى الكلمة ” .
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ودعت عائشة الخياري زوجها الذي يقف وراء الكاميرا للظهور أمام شاشة ” الإخبارية” ليحضر زوجها وتقرر الوقوف أمامه احترامًا له، وأضافت: ” احترامًا له راح أقف.. ما أحب أكون جالسة وهو واقف ”.
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