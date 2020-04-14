شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور تظهر حجم سيول الامطار في صنعاء ومصادر تكشف تفاصيل حقيقة الكارثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت سيول الأمطار الغزيرة المتدفقة على العاصمة صنعاء من محافظة صنعاء، ليل الاثنين، الأسواق والمحال التجارية في منطقة شميلة، جنوبي العاصمة، وارتفع منسوب مياه الأمطار نحو 1.5 متر، ما تسبب في غمر محلات تجارية ومنازل، وتدخل سريع من الدفاع المدني.

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وتسببت السيول في جرف شخصين وانهيار منزل من ثلاثة طوابق في حارة الذهب بمدينة صنعاء التاريخية، وإلحاق أضرار بالعديد من المنازل المطلة على وادي سائلة صنعاء، إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها على نحو غير مسبوق، فاض معه إلى أحياء المدينة.

مدير التوجيه بمصلحة الدفاع المدني في صنعاء العقيد خالد الشرحي أكد في بيان ليل الاثنين: إن “الملصحة تلقت بلاغاً يفيد بجرف السيول شابين في صنعاء ولا زالت فرق المصلحة تبحث عنهما حتى اللحظة”. مطالبا الجهات المعنية “منع تدفق السيول لمنازل صنعاء القديمة”.

واستطاعت عربات الدفاع المدني، استطاعت إنقاذ أسرة بأكملها في حارة البطحاء غمرت مياه الأمطار منازلهم، كما نفذت عمليات إجلاء لعدد من الأسر داهمت السيول منازلها في أحياء القلفان والجرداء والقادسية وشميلة وحمراء علب وشارع خولان، ومدينة صنعاء القديمة.

ماديا، أكد مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط، “انهيار منزل مكون من ثلاثة ادوار في حارة الذهب، وتضرر العديد من المنازل في حارة الذهب وبستان السلطان وباب السبح من مياه السيول المتدفقة على العاصمة صنعاء من جبال وادي الاجبار ومديريات خولان”.

وأوضح الصماط أنه “تم إجلاء كثير من الأسر من منازلها حفاظاً على سلامتها وتحسباً لأي طارئ قد يحدث لها”. داعيا في الوقت نفسه “أصحاب المنازل في المناطق التي تمر منها السيول على امتداد السائلة إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه”.

وهطلت أمطار غزيرة، الإثنين، على مديريات خولان في محافظة صنعاء والعاصمة صنعاء نتج عنها سيول جارفة، تسببت في تعطل حركة السير في عدد من شوراع العاصمة وانسداد قنوات الصرف الصحي وتصريف المجاري، ما أدى إلى إغراق شوارع بأكملها بالمياه.

وشوهدت مياه سيول الأمطار تجرف عشرات السيارات في وادي السائلة وعدد من شوارع العاصمة وبخاصة في الاحياء الجنوبية، دار سلم والخفجي والحثيلي وشميلة، إضافة إلى الاحياء الشرقية نقم وسعوان، جراء غمر مياه الامطار لشوارع العاصمة بارتفاع تجاوز نصف متر.

إلى ذلك، أوضح المركز الوطني للأرصاد، ليل الاثنين، أن “الأجواء مهيئة لأمطار متفاوتة الشدة، يصحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات من تعز ولحج جنوبا، وحتى صعدة شمالاً”. مهيبا في نشرته بالمواطنين “الابتعاد عن بطون الأودية والشعاب خلال الساعات القادمة”.

وأبلغ مواطنون أنهم “شاهدوا سيولا كثيفة قادمة من إتجاه مديرية خولان نحو المناطق الشرقية والجنوبية للعاصمة صنعاء الحثيلي، دار سلم، والأحياء المحيطة بشارع خولان ابتداءً من جولة الحثيلي وحتى جولة الخفجي وحي شميلة”. داعين إلى تحذير السكان قبل وصول السيول.