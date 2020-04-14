شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزير الصحة الروسي يفاجئ الجميع ويزف بشرى سارة للعالم ويعلن عن ابتكار دواء فعال لعلاج فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا. وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، وذلك بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم إن “شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف: “نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية”. وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار

وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما. يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.

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