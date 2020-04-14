شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير ومرعب.. لا تاكل هذه الأطعمة لانها تضعف جهاز المناعة أمام فيروس "كورونا".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأ البعض يبحث عن المأكولات والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة، لكن في الوقت ذاته، هناك بعض المأكولات الخطرة التي تأكلها تتسبب في ضعف جهاز مناعتك دون أن تشعر، والأخطر أنّها تهدد صحتك وتضعف مناعتك في مواجهة فيروس كورونا.

أطعمة تضعف جهاز المناعة:

وبحسب موقع Health نستعرض لكم أبرز الأطعمة والعادات الغذائية الخاطئة التي تضعف الجهاز المناعي بالجسم، والتي يجب الابتعاد عنها خلال فترة العزل المنزلي للوقاية من كوفيد 19:

الاطعمة الغنية بالصوديوم:

أجريت دراسة جديدة على كل من البشر والفئران، أشارت في النهاية إلى أن الإفراط في الملح قد يؤدي إلى نقص المناعة، وذلك عندما تفرز الكلى الصوديوم الزائد، يعمل ذلك على التقليل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فإن أكثر من 70% من استهلاك الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة، الموجودة في الحساء المعلب والبيتزا المجمدة، وغيرهم من الأطعمة التي يضاف لها المزيد من الصوديوم لحفظها، لذلك لا بد وأن تتجنب تلك الأطعمة وأيضاً قلّل الملح أثناء إعداد الطعام.

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انواع الأطعمة السكرية:

يؤثر الإفراط في الاطعمة السكرية، على قدرة الجهاز المناعي في محاربة العدوى التي تواجهه.

وكشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية بعد القيام بتجربة على البشر بعد صيامهم عن الطعام ومن ثم تغذيتهم بـ 100 جرام من السكر، أنّ ذلك أدى إلى انخفاض قدرة الخلايا المناعية على محاربة البكتيريا، لذلك يجب تقليل نسبة السكر في الطعام وخاصة الأطعمة السكرية المصنعة.

كما أنّها أوصت بتجنُّب تناول الأطعمة السكرية عقب الاستيقاظ مباشرة من النوم للحفاظ على قدرة الجهاز المناعي.

الكافيين والشيكولاتة:

تجنّب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشيكولاتة، والقهوة، وكذلك أنواع الشاي المختلفة، تتسبب في زيادة مضادات الأكسدة بالجسم، مما يساهم في القضاء على الالتهابات التي تداهم الجسم بسبب أي عدوى فيروسية أو بكتيرية.

كما أنّ الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، تؤدي إلى مشكلات في النوم، وذلك يتعارض مع قدرة الجهاز المناعي على العمل بكفاءة لمحاربة العدوى.

أطعمة تضعف جهاز المناعة أمام كورونا

الوجبات السريعة:

ينجذب الناس دائماً للأطعمة والوجبات السريعة، وعلى الرغم من كونها شهية إلا أنّها تحمل أضراراً كثيراً لجسم الانسان، وتُضعف بالتالي على جهاز المناعة، إذ أنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والذي لا يرفع ضغط الدم فقط، وإنما يضعف الخلايا المناعية المنوط بها الدفاع عن الجسم ضد أي عدوى فيروسية أو بكتيرية.

الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون:

تحتوي الأطعمة الدسمة على المزيد من الدهون الثلاثية التي يصعب هضمها والتخلص منها، فتترسب بالجسم وتتسبب في مشكلات صحية عديدة، وثبت دورها السلبي على الجهاز المناعي إذا تؤدي لكساد في تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ومنها الجهاز المناعي، مما يؤثر على وتيرة عمله.

كما أن بعض الدراسات أثبتت أن زيادة استهلاك الأطعمة الدسمة يزيد من احتمالية الاكتئاب، والذي بدوره يؤثر على جهاز المناعة ويضعفه.

أطعمة لتقوية جهاز المناعة:

ذكر موقع Country1037Fm، بعض الأطعمة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة، منوهة إلى استخدام وصفات طعام بها الثوم لدوره في تقوية جهاز المناعة، وأيضاً الفطر، المحار، بذور عباد الشمس،الجوافة، الزبادي، شراب الزنجبيل، العدس.