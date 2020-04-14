ابطال الجيش واللجان يفشلون زحوفات للمرتزقة في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان



تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، من كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة نفذوا محاولتي تقدم في موقع قنبورة قبالة الخوبة في محور جيزان، استمر الزحفان أكثر من 6 ساعات بتغطية نارية مكثفة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من التصدي للمرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد أفشلت عدة محاولات تسلل في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.