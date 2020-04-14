شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اول ظهور لمسؤول في الحرس الثوري الايراني يتجول في شوارع صنعاء وهذا ما كان يقوله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/14 الساعة 05:57 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات شاهد : إطلاق رصاص كثيف في قلب العاصمة صنعاء لتحذير المواطنين والدفاع المدني يطلق نداء عاجل (فيديو) Advertisements خليجي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. ومفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره معين عبدالملك من الرياض يطيح بمحافظ حضرموت وهذه الشخصية هي البديل (الاسم) مقطع صادم وفاضح .. “شاهد” كيف تحولت مؤخرة نسرين طافش إلى كيم كارداشيان؟

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