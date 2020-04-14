شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : اول "وثيقة" تظهر كيف استجدى "عبدالملك الحوثي" الرئيس الراحل صالح" للسماح له ولاسرته في العيش وغدر به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : إطلاق رصاص كثيف في قلب العاصمة صنعاء لتحذير المواطنين والدفاع المدني يطلق نداء عاجل (فيديو) شاهد.. اول ظهور لمسؤول في الحرس الثوري الايراني يتجول في شوارع صنعاء وهذا ما كان يقوله (فيديو) خليجي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. ومفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره معين عبدالملك من الرياض يطيح بمحافظ حضرموت وهذه الشخصية هي البديل (الاسم)

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