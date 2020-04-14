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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب الصادم الذي اجبر الزوجة الكويتية على قتل زوجها وضع جثته بكيس بلاستيك شاهد السبب الصادم !

أدلت الزوجة الكويتية التي قتلت زوجها في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير الأسبوع الماضي باعترافاتٍ صادمة عن جريمتها واسبابها

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الزوج مقتولاً في شقته بعد بلاغ تقدم به شقيقه

ولدى توجه شقيق المجني عليه إلى شقة الأخير، وخلع بابها وجده مقتولاً وملفوفاً بسجادة، ووجه أصابع الاتهام إلى زوجة شقيقه التي تم ضبطها لاحقاً

جديد اب برس

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وقالت الزوجة إنّ خلافاً نشب بينهما يوم الحادثة نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج ليتطور الخلاف بينهما للضرب الذي أدى إلى وفاة الزوج.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة (27) عاما، “بأنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أنه وبعد المشاجرة بينهما قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه

وأضافت “أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة

وقالت إنها لم تكن متأكدة إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأس

وبينما أكدت المتهمة أنها قامت بالجريمة بمفردها، فقد أعلن رجال المباحث فحصهم للكاميرات المنزلية في محيط منزلهم الذي وقعت فيه الجريمة في منطقة المسايل للتأكد من عدم وجود شركاء للزوجة المتهمة.