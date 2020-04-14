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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بالفيديو" بعد الموت اللذي صعق الاسرة الحاكمة في القصر الملكي بالرياض السلطات السعودية تعلن الحداد وتصدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي شاهد !

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

نتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض. جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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