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عدن - ياسمين التهامي - ما خطورة استخدام مستحضرات التجميل مع انتشار كورونا؟.. نصائح ضرورية !

ستخدم الكثير من السيدات مساحيق التجميل لإضفاء لمسة ساحرة على ملامحهن، وأشارت بعض الدراسات أن استخدام تلك المساحيق الملونة تحسن الحالة النفسية والمزاجية للمرأة، ولكن في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد قد تجلب الأدوات المستخدمة في عملية التجميل الكثير من المخاوف حول نقل العدوى.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي مخاطر استخدام مساحيق التجميل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وأبرز النصائح التي يجب اتباعها لتفادي المخاطر.

تتسبب مستحضرات التجميل في الكثير من الأضرار على البشرة وكذلك تعرض العين للخطر، وبالرغم من ذلك لا تستطيع الكثير من السيدات التخلي عن استخدامها، ولكن في ظل أزمة الفيروس المستجد يجب على الكثيرات التفكير في تبعات الأمر إذ أنه قد يساهم في انتقال عدوى الكورونا ليست بشكل مباشر، ولكن يوجد العديد من العوامل التي تزيد خطر الإصابة يمكن توضيحها في التالي:

- قامت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بتحليل المدة التي يمكن أن يستمر فيها الفيروس التاجي على الأسطح المختلفة واتضح أنه يمكن للفيروس أن يعيش لمدة تصل إلى 4 ساعات على النحاس، وما يصل إلى يوم واحد على الورق المقوى وما يصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، وقد تتضمن الأدوات المستخدمة في عملية التجميل ضمن الأسطح التي يمكن أن يلتصق بها فيروس كورونا لوقت طويل، ويعني ذلك سهولة انتقال العدوى بمجرد لمس تلك الأدوات باليدين أو وضعها على الوجه، وفقًا لموقعي "Women’s health"، "Times".

- عدم تغطية أدوات التجميل وحفظها طريقة آمنة يعرضها لالتصاق الفيروس عليها، ومن ثم يساهم ذلك في نقل العدوى عند استخدامها.

- تقوم بعض السيدات بمشاركة مستحضرات التجميل مع غيرهن، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى إذا كانت إحداهن حاملة للعدوى.



- يمكن لليدين أن تنقل الفيروس إلى أدوات التجميل عند الإمساك بها، ومن ثم تنتقل عند الاستخدام.

- الاستعانة بأحد الأشخاص لوضع تلك المساحيق على الوجه، قد يكون عامل لانتقال العدوى أيضًا بسبب التقارب الشخصي أثناء وضعه، مما يسمح بخروج أي رذاذ من شخص ووصوله للآخر، وإذا كان أحدهم مصاب بالفيروس فاحتمالية الإصابة تكون عالية.

نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بالعدوى عند استخدام أدوات التجميل:

يفضل تجنب استخدام مستحضرات التجميل في الوقت الراهن، وعند استخدامها يجب مراعاة العديد من المحاذير الضرورية لتجنب نقل أي عدوى والتعرض للخطر.

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وضع مساحيق التجميل على الوجه.

- تغطية مستحضرات التجميل جيدًا وعدم تركها في الهواء لتجنب التصاق الفيروس بها.

- تنظيف أدوات التجميل والأسطح الخارجية جيدًا قبل الشروع في الاستخدام وعقب الانتهاء.

- عند إزالة المكياج من على الوجه يجب استخدام قطعة قطن لكل منطقة والتخلص منها في القمامة فقور الانتهاء.

- مراعاة عدم ترك تلك المستتحضرات على الوجه لساعات طويلة من اليوم.

- تجنب مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين.

- يفضل عدم الاستعانة بأحد لوضع تلك المستحضرات.

- يجب التخلص من جميع الأدوات المستخدمة في وضع المستحضرات، وكذلك المستحضرات نفسها عند الإصابة بالكورونا، على أن تتم العملية بشكل آمن والتأكد من عدم استخدام أحد لتلك المستحضرات.

جديد اب برس

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