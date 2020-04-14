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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تصدر قرار بعنوان لافرق بين مواطن واجنبي" مكرمة سعودية بنشر قائمة بأرقام التواصل لطلب السلال الغذائية في كافة مناطق المملكة للمقيمين والمواطنين !

نشرت وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة السعودیة قائمة بأرقام التواصل

للاستفادة من مبادرة ”غذاؤنا واحد“ التي تھدف لتوزیع السلال الغذائیة على الأسر

المتضررة جراء أزمة تفشي فیروس كورونا.

ُطلقت لمساعدة الأسر المتضررة كافة من

وكانت الوزارة أوضحت أن المبادرة أ

المواطنین والمقیمین على مستوى مناطق المملكة بسبب جائحة كورونا.

وأضافت أنھ تم البدء بتخصیص 250 ملیون ریال للمرحلة الأولى، كما تم توزیع أكثر

من 142 ألف سلة غذائیة منذ انطلاق الحملة.

وتُعد المبادرة أولى مبادرات الصندوق المجتمعي الذي دشنھ وزیر الموارد البشریة

في وقت سابق برأس مال 500 ملیون ریال. جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد !

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