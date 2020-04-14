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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان ( 40 مقابل 1 ) من محافظة البيضاء والسبب أسر نجل المحافظ الحوثي قبل يومين تفاصيل !

أقدمت ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، الاثنین، على اختطاف أكثر من 40 شخصا، من

أبناء محافظة البیضاء، مدیریة الصومعة، الخاضعة لسیطرة الحوثیین.

وقالت مصادر محلیة، إن ملیشیا الإرھاب الحوثیة أختطفت أكثر من أربعین شخصا

بریئا في البیضاء جمیعھم من التجار والصرافین وغیرھم ینتمون لمدیریة الصومعة،

التي ینتمي إلیھا محافظ البیضاء المعین من قبل الملیشیات.

وأكدت المصادر، ان المختطفین من قبل الملیشیات، لیس لھم أي ذنب غیر انتمائھم

للمدیریة التي أسر فیھا ابن محافظ الحوثیین أثناء تسللھ مع قیادات حوثیة للصومعة.

والأحد، تمكن الجیش الوطني تكن من أسر مجموعة من عناصر ملیشیا الحوثي، منھم

نجل محافظ البیضاء المعین من قبل الحوثیین ویدعى فارس علي محمد المنصوري،

وابن اختھ، في منطقة المشرع وغنیمة سیارة نوع "ھایلوكس" كانو على متنھا بعد ان

اضلو الطریق وكانو في طریقھم الى مكیراس.

وأكد المركز الإعلامي لجبھة "الحازمیة" ، مصرع قائد الكتیبة الثامنة بالمنطقة

العسكریة الرابعة التابعة لملیشیا الحوثي، النقیب نعیم ناصر الجوف وأصابھ نجل

محافظ المنصور اثناء العملیة.

وتشھد محافظة البیضاء مواجھات عنیفة ومتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد

ان اطلاق الجیش الوطني عملیة عسكریة لتحریر المحافظة من ملیشیا الحوثي

الإنقلابیة، وتمكن من خلالھا من تحریر مواقع واسعة وقتل وجرح العشرات من

الحوثیین. جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد !

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