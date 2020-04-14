شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : بهذة الطريقة والحيلة السهلة تستطيع الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرضت وزارة الداخلية منع التجول في عدد من المدن لمدة 24 ساعة على جميع المواطنين والمقيمين كإجراءات احترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك أطلقت الوزارة خدمة نظام تصاريح التنقل بين المدنعبر الأمن العام؛ للتيسير على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة.

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رابط الأمن العام للتنقل بين المدن

وأكد الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يمكن الحصول على تصاريح التنقل بين المدن من خلال الموقع الإلكتروني.

ولفت الأمن العام إلى أن خدمة نظام تصاريحالتنقل بين المناطق متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

خطوات الحصول تصريح التنقل بين المدن

ادخل على رابط الأمن العام اضغط هنا.

قم بتسجيل بياناتك «الاسم، رقم الهوية للمواطن، أو رقم هوية المقيم، رقم الهاتف المحمول، وملء رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد.

اكتب الظرف الطارئ الذي يستدعي التنقلفي الخانة المخصصة لذلك وإرفاق إثبات في خانة المستندات.

سيتم إرسال رسالة باكتمال الطلب على الهاتف.

بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص، ستصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم مطابقة الشروط.

غرامات لمخالفي منع التجول

ووضعت وزارة الداخلية غرامات مالية وعقوبة مخالفة منع التجول، بكل المناطق بغرامة تُقدر بـ10 آلاف ريال، وقد تتضاعف عند تكرار المخالفة، وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الوزارة؛ لتجنب التعرض للمساءلة والحبس لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

الجدير بالذكر أن هناك عدة مواقع ذكرت ضرورة طباعة العنوان الوطني؛ للتنقل داخل الأحياء في المدن التي تم فرض منع تجول كامل بها، إلا أن البريد السعودي نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلًا مؤكدًا أن هذا الأمر هو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.