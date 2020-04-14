شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : مواطن رفض ابراز هويته لرجال الأمن لسبب لا يخطر على بآل أحد .. لكن نهايته كانت مروعة وغير متوقعة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة -استنادًا للمادتين (١٥،١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية : بهذة الطريقة والحيلة السهلة تستطيع الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام ..شاهد الفيديو

• السعودية : مواطن رفض ابراز هويته لرجال الأمن لسبب لا يخطر على بآل أحد .. لكن نهايته كانت مروعة وغير متوقعة ..شاهد الفيديو

• عاجـــل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم بعد اطلاق الكويت هذا التحذير الطارئ من أبشع كارثة في التاريخ ..ما الذي سيحدث ..تفاصيل مرعبة

Advertisements

• كويتي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. لكن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره ..(شاهد صور وتفاصيل)

• هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة)

• السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر

-----------------------

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأنظمة والتعليمات.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، والتعاون التام مع رجال الأمن، نأيًّا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.