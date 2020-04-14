شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم بعد اطلاق الكويت هذا التحذير الطارئ من أبشع كارثة في التاريخ ..ما الذي سيحدث ..تفاصيل مرعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت مصادر كويتية حكومية، تحذيرًا شديد اللهجة، بشأن "قنبلة موقوتة" قد تنفجر داخل المجتمع المحلي في أي وقت، خلال المرحلة الحالية.

وحذرت المصادر الرسمية، من تحول العمالة الهامشية في البلاد إلى قنبلة موقوتة، قد تنفجر بأية لحظة، خاصة مع تزايد حالات تسريحها من جهة، وتصاعد خطاب العنصرية ضدها من جهة أخرى.

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• عاجـــل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم بعد اطلاق الكويت هذا التحذير الطارئ من أبشع كارثة في التاريخ ..ما الذي سيحدث ..تفاصيل مرعبة

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وأكدت المصادر، أنه مع تفاقم أزمة كورونا، وإصدار مجلس الوزراء قرارات بإغلاق العديد من الأنشطة في سوق العمل، دخل أكثر من 250 ألف عامل دائرة التسريح والتفنيش من العمل بالآلاف يوميًّا، ومعظمهم برواتب متدنية جدًا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر ويحتاجون مساعدات غذائية يومية، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت المصادر، أن هذا العدد الكبير سيضاف إلى 167 ألف عامل مخالفين للإقامة ويعانون البطالة، الأمر الذي يحمل نحو نصف مليون عامل وافد على المغادرة تباعًا في غضون أشهر قليلة.

وتسببت أزمة كورونا في خلق أعباء ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام، ما سيعرض مئات الشركات للإغلاق وتسريح الآلاف من وظائفهم.

وتوقفت الكثير من الأنشطة والأعمال الحرفية وغيرها، مثل الصالونات الرجالية والنسائية ومحال بيع الملابس وتفصيلها وكراجات السيارات وقطع الغيار بجانب المقاهي والكافيهات، وخدمات الترفيه والخدمات الشخصية وتجارة الجملة وأعمال النقل والتخزين، وغيرها، فيما تضرر 14 نشاطًا تجاريًّا بصورة كبيرة.

وأعلنت الكويت، السبت، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1154 حالة.