شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : بشرى سارة للعالم.. اعلان رسمي عن أول دولة تتعافى من فيروس "كورونا".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مستجدات الوضع عن ” كورونا ” وفي أول خطوة يشهدها العالم اليوم بتعافي جميع المصابين في احدى الدول من فيروس كورونا

وسجل موقع الرصد العالمي المتخصص بفيروس كوفيد19 اليوم تعافي جميع المصابين من الفيروس في دولة جرين لاند “greenland” أو ماتعرف بالأرض الخضراء.

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وبحسب الموقع : سجلت احدى عشر اصابة وتعافى جميع المصابين وبهذا تعتبر أول دولة في العالم يتشافى جميع مصابوها من فيروس كورونا.

وهي أكبر جزيرة في العالم و بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا