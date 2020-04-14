شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة عراقية تشعل النار في نفسها أمام زوجها.. وردة فعله صادمة.. ماذا حدث؟.. "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة عراقية لمأساة حقيقية، حين أقدمت على حرق نفسها للتخلص من حياتها إلا أنه كان للأقدار رأي آخر، حيث شاءت أن تبقى الشابة، ملاك حيدر الزبيدي، ابنة النجف على قيد الحياة لتكشف حكايتها وتقلب الموازين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفتاة، وهي تضرم النار في جسدها، إلى أن تدخل رجل مسن وأطفأ النار، ثم ظهرت الفتاة بمقطع آخر من المستشفى تصرخ ألماً من حروقها البالغة، ما آثار غضبا شعبيا واسعا.

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عراقية تضرم النار بنفسها أمام زوجها

الشابة ملاك متزوجة، وما حدث لها كان إثر شجار نشب مع زوجها بعد تعنيفه لها وضربها ضربا مبرحا، وحرمانها من زيارة منزل أهلها أكثر من 8 أشهر متواصلة، إلى أن ضاقت بها سبل الحياة، فأقدمت على حرق نفسها.

وأثناء إضرام الفتاة للنار في نفسها، وقف الزوج مشاهدا لما يحدث ومراقبا للمشهد، حتى تدخل والده وقام بإطفاء الحريق ونقل الفتاة إلى المسشفى.

وتطورت القصة بشكل كبير، وغدت أشبه بقضية رأي عام، خصوصا بعد أن تداولت معلومات بأن الزوج المعتدي ضابط مسؤول.

من جانبه، دخل وزير الداخلية، ياسين الياسري، على خط الأزمة، وأفادت الوزارة أن قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق الفتلاوي أطلع الوزير على الإجراءات المتخذة.

يشار إلى أن حكاية ملاك لم تكن الأولى من نوعها في العراق، فبين الحين والآخر تنقل وسائل التواصل الاجتماعي قصصاً مشابهة، إلا أن ما حدث لملاك كان قاسيا جدا، وهو ما جدد مطالبات بمحاسبة الجاني وإنزال أقسى العقوبات عليه وإنهاء العنف بشكل عام.