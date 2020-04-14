شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : انفجارات عنيفة تهز مأرب ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في مأرب ان انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مدينة مأرب منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

واشارت المصادر الى ان الانفجارات صادرة عن استهداف يعتقد أن بعدد من الصواريخ الباليستية لمعسكرات التحالف والقوات الموالية له في مدينة مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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