شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : صنعاء تكشف عن حدث عسكري كبير ومفاجأة صاعقة في العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قوات صنعاء ، الاثنين ، احباط قواتها محاولات تسلل جديدة لقوات هادي المدعومة من التحالف.

وقال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع ان قوات صدت أربعة زحوفات وتسلل في منطقة الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.

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وتحدث سريع عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد .

لافتا الى ان طيران التحالف شن 11 غارة منها منها 9 غارات في صرواح بمأرب وغارتين في ناطع بالبيضاء.

واكد العميد سريع إن هذا التصعيد سيواجه بالمثل ولن تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو..”حسب قوله”

وكانت صنعاء قد اعلنت ، الاثنين، احباط قواتها محاولات تسلل جديدة للتحالف تعد الـ13 منذ بدء سريان هدنة الاسبوعين التي اعلنتها السعودية من طرف واحد، الخميس الماضي، في وقت تجاوزت فيه غاراتها على المدن اليمنية الـ100.

وقال ناطق قوات صنعاء، العميد سريع، أن الفصائل التابعة للتحالف شنت فجرا محاولات تسلل عديدة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، لكن قواته تمكنت من افشالها.

وفي ذات السياق قال رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض في المشاورات السياسية محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، إن التحالف “يعلم أن إعلانه المزعوم والمضلل عن وقف إطلاق النار لم يتم أصلا بل تصاعد القصف الجوي وشن الزحوف”.

وسخر عبد السلام من مزاعم التحالف التي يرددها عبر وسائل إعلامه عن خروقات قوات الحوثيين للهدنة قائلا: “لا يكف تحالف العدوان عن ترديد كل ما هو مثير للسخرية كادعائه ضبط النفس واتهامنا بارتكاب خروق”.

وأشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي مستمر في حربه وحصاره، مؤكدا على “حق شعبنا اليمني أن يتصدى لذلك بكل ما أوتي من قوة”.

وصعدت قوات التحالف السعودي الاماراتي، الاثنين، من عملياتها الحربية في اليمن مع دخول التهدئة المعلنة من طرف واحد يومها الخامس وسط تهديد برد قاسي من قبل قوات الحوثيين.