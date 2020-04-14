اضرار وخسائر كبيرة خلفتها السيول في عدد من المحافظات والفلكي الشوافي يحذر من القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توقع الفلكي عدنان الشوافي استمرار الامطار الغزيرة في عدد من المحافظات اليمنية، محذرا من السيول والانهيارات المحتملة نتيجة الامطار.

وقال الشوافي في تصريحه ل”الخليج 365” ان الامطار الغزيرة التي شهدتها معظم المدن و المناطق اليمنية منذ بداية الاسبوع الجاري جاءت نتيجة لدخول اليمن تحت اخدود مداري يقطر الجزيرة العربية من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي و حاليا يسطير على طقس اليمن مركز ضغط منخفض.

.وأشار الى ماخلفته سيول الامطار، الاحد ١٢ ابريل ٢٠٢٠ من جرف لشاب و فتاة في محافظة إب و كذا سيول الامطار الكبيرة في العاصمة صنعاء والتي ادت الى انهيار منزل في صنعاء القديمة ودخول تلك السيول الى العديد من المحلات و المتازل مما تسبب في الحاق اضرار كبيرة في بعض مناطق العاصمة، ناهيك عن انقطاع الكهرباء و الانترنت عن محافظة مأرب حسب ما تداوله الاعلام اليمني.

وقال الشوافي بأنه حتى الان لا توجد احصائية رسمية بالاضرار باستثناء ما نشره ناشطون للكثير من الصور و الفيديدوهات التي تحكي عن اضرار و شدة السيول في العديد من المحافظات اليمنية .

وجدد تحذيره من مخاطر الامطار الغزيزة و ما يرافقها من برق و سيول و تدني في الرؤية الافقية.

واضاف : ما تزال توقعات تأثيرات الحالة الحالية بالأمطار الغزيرة و الشديدة الغزارة مستمرة خلال الايام القادم