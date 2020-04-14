طيران العدو السعودي يكثف غاراته على الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف جدد العدو السعودي, غاراته على محافظة الجوف مساء الاثنين.

وذكر مصدر أمني ان 10 غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وذلك في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وحتى منتصف الليل. ويأتي استمرار الغارات في ظل التهدئة المزعومة التي اعلنتها السعودية مطلع الاسبوع الجاري.

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