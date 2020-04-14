شكرا لمتابعة خبر عن اول رد غير متوقع لقوات الحزام الامني بشأن اشتباكهم مع قوات العمالقة في لحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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