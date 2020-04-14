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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" الامن السعودي: الاطاحة بمواطنين ومقيم يمني تعاونا على ارتكاب هذة الجريمة بحق مقيم من جنسية اسيوية شاهد !

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة جازان السعودية، الرائد نايف الحكمي إن الشرطة ألقت القبض على مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية اليمنية أركبوا عامل محطة وقود بالقوة وسلبوا ما معه من أموال.

وأوضح أن الجناة ظهروا في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم بعد متابعة أمنية.

وأفاد الرائد الحكمي بأن الجناة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

جديد اب برس

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