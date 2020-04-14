شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب وامام جامع في هذة الدولة بالخليج كسر قوانين الحجر الصحي وحول بيتة لجامع وجمع المصليين لصلاة الجمعة شاهد تغريدة احد المصلين بعد القبض على الامام ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? خطيب وامام جامع في هذة الدولة بالخليج كسر قوانين الحجر الصحي وحول بيتة لجامع وجمع المصليين لصلاة الجمعة شاهد تغريدة احد المصلين بعد القبض على الامام ! جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! ارت خطبة الجمعه جريمة يحقق فيها..

مابقي غير اقذام الاوقاف وكبيرهم ان يتطاولوو على أهل العلم الكبار

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

حفظ الله الشيخ وبارك الله في عمره..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيب وامام جامع في هذة الدولة بالخليج كسر قوانين الحجر الصحي وحول بيتة لجامع وجمع المصليين لصلاة الجمعة شاهد تغريدة احد المصلين بعد القبض على الامام ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.