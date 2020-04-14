شكرا لقرائتكم خبر عن ليس علي محسن ولا نجل علي صالح" امريكاء وبمساندة قطر" التخطيط للأطاحة .بهادي. وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة رئيس الوزراء و هذة الشخصية البارزة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليس علي محسن ولا نجل علي صالح" امريكاء وبمساندة قطر" التخطيط للأطاحة .بهادي. وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة رئيس الوزراء و هذة الشخصية البارزة!

جديد اب برس

Advertisements

عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد !

معهد "بروكلنز" والذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له ويتلقى دعما من الدوحة، دراسة عن الاوضاع في الساحة اليمنية وما تسير اليه الاحداث وفقا للوضع الراهن على الساحة اليمنية. وخلص البحث بعد الترجمة والإختصار لدراسة السيدة جوليا بونتي من معهد "بروكلنز" الامريكي أن الوضع يسير في اليمن كما تشير الأحداث إلى النتائج التالية: ١- الحوثي رسخ مكاسبة في أقليم تهامة أخذ الحديدة والساحل الغربي إلى الحدود السعودية. ٢- قام بمعركة ذات كثافة نارية وخسائر بشرية عالية في صفوفة بإنتزع الجوف وهي المحافظة الأكبر مساحة في إقليم سباء. ٣- ستتجمد خطوط القتال حيث وصل الحوثي لأن الوصول إلى مأرب صعب فهناك خطوط حمراء من أطراف عدة هذا غير الأستعداد القتالي لأبناء مأرب للدفاع عن محافظتهم. ٤- ستأتي السياسة لتلعب الدور الأهم في هذه المرحلة وتتمثل في القيام بالخطوات التالية: - تدمير فريق هادي القوي تمهيداً لنزع صلاحياته كاملة وتسليم هذه الصلاحيات للدكتور معين عبدالملك وستكون هذه بداية تهيئته لإستلام الرئاسة، وقد تمت هذه العملية بدعم سعودي كبير. - الإصلاح لكي لا يكون خارج اللعبة هيأ هادي للإستسلام عبر الدكتور عبدالله العليمي الذي يملك تأثيراً كبيراً على معين من ناحية وتأثير أكبر على هادي. - سيبقى هادي رئيساً أسمياً فقط من أجل أن يكون إحتياط للإصلاح إذا تمرد عليهم معين فقرار من سطرين يكتبه عبدالله العليمي سيطيح به. - فائدة الإصلاح من اللعبة أن معين يكذب على الإنتقالي ويبيع لهم أوهام حتى أوغلوا في العداء مع هادي وفريقه وشرخ الصف الجنوبي أمنية إصلاحية قديمة وهذه نجح فيها معين بإمتياز. - كما تم التفاوض مع الإنتقالي عبر معين عبدالملك سيرتب جريفث تفاوض مباشر بين الشرعية وسيمثلها (رئيس الحكومة) معين عبدالملك والحوثيين وسيخرجون بضغط دولي بإتفاق شبيه بإتفاق الرياض يعطي الحوثي حكم المناطق الواقعة تحت سيطرته لفتره إنتقالية ستكون طويلة بالأحرى. - ستكون مناطق النفوذ كالتالي: ا- للحوثي مناطقه التي يسيطر عليها حالياً ب - الإنتقالي (السعودية + الإمارات) سيتحكم في جيب عدن لحج الضالع والمكلا وسقطرى. ج - الشرعية (معين عبدالملك+الإصلاح) مأرب وشبوه ومدينة تعز وأجزاء أبين الخارجة عن سيطرة الإنتقالي. د - حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها والمهره الشرعية (معين عبدالملك+ السعودية). هـ - الساحل الغربي المخاء (طارق عفاش+الإمارات). ٥- ستعمل السعودية والإمارات مقابل وقف الحرب وتعويضات كبيره للحوثي على أستدامة هذه الكانتونات وستؤسس لأمر واقع والولايات المتحده تدعم رأس حربة هذا المشروع السيد معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية. من هذه الخطة التي يجري العمل عليها أعطي لكل طرف ترضية إلا هادي وفريقة فقد خرجوا من اللعبة وحل محلهم معين عبدالملك+حزب الإصلاح. ٦- في مرحلة ما من تنفيذ هذه الخطة سيتم ترتيب مؤتمر في اليمن يجمع الشرعية (معين عبدالملك+الإصلاح)والحوثي والإنتقالي وسيتم نقل السلطة من هادي إلى مجلس رئاسي يتكون من رئيس وأربعه نواب لإستكمال المرحلة الإنتقالية والراجح أنها ستكون سبع سنوات، وسيتكون المجلس من الاتي: معين عبداللك الرئيس مهدي المشاط النائب الأول عيدروس الزبيدي النائب الثاني طارق محمد عفاش عضو عبدالرزاق الهجري عضو مارش/٢٠٢٠ جوليا بونتي معهد بروكلنز ترجمة سامح عبدالغفور شكري