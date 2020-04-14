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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? عاجل الان" طائرات التحالف العربي اسقاط صاروخ حوثي في اجواء مأرب ! جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! مراسل (أحداث نت)، بأن منظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي بمحافظة مأرب، اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي على المدينة شرقي اليمن.

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