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عدن - ياسمين التهامي - تسريب فيديو من كواليس مسرحية ..لوكاندة الأولاش.. للفنانة مايا دياب واصدقائها في السعودية !

جديد اب برس Advertisements عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد ! ت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فيديو انتشر لها مع زملائها من كواليس مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تعرض في السعودية ضمن موسم الرياض. وظهرت مايا في الفيديو تشارك فريق العمل أثناء قراءتهم الفاتحة، ثم صلبت وأدت صلاة المسيحيين قائلة :”باسم الآب والإبن والروح القدس”. يذكر أن مسرحية “لوكاندة الأوباش”، من بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، مايا دياب، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس أوس، وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي. View this post on Instagram @mayadiab @hassanelraddad @hamdybadr @osossssssss @magedelmasryofficial @injialiofficial @hamdymarghany @ashrafzakyoffical @saad_elsoghayar_official لوكاندا_الاوباش #موسم_الرياض#معانا__يارب A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial) on Dec 3, 2019 at 2:13pm PST

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