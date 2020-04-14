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عدن - ياسمين التهامي - فيديوهات مخلة وشذوذ .. هاشتاج المعصية يتصدر في هذه الدولة العربية تعرف على السبب ومن وراء ذلك الفل المعيب !
جديد اب برس
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ت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فيديو انتشر لها مع زملائها من كواليس مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تعرض في السعودية ضمن موسم الرياض. وظهرت مايا في الفيديو تشارك فريق العمل أثناء قراءتهم الفاتحة، ثم صلبت وأدت صلاة المسيحيين قائلة :”باسم الآب والإبن والروح القدس”. يذكر أن مسرحية “لوكاندة الأوباش”، من بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، مايا دياب، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس أوس، وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
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