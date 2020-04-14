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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الأرصاد يحذر من أمطار وسيول في محافظات شمال اليمن !

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من الإقتراب من بطون الأودية والشعاب في عدد من المحافظات أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرة تحذيرية مساء الإنثين، إن الأجواء مهيئة لأمطار متفاوتة الشدة في المرتفعات الجبلية، يصحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات من تعز ولحج جنوبا، وحتى صعدة شمالاً

جديد اب برس

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وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتسببت سيول الأمطار الغزيرة المتدفقة على العاصمة صنعاء مساء الإثنين في جرف شابين وانهيار منزل مكون من ثلاثة أدوار بحارة الذهب بمديرية صنعاء القديمة وتضرر منازل أخرى في عدة أحياء من العاصمة.

وأجلت السلطات المحلية في العاصمة صنعاء، مساء الإثنين، عدداً من العائلات العالقة بسبب السيول الجارفة التي تدفقت في عدد من أحياء العاصمة.

وحذر الدفاع المدني في العاصمة صنعاء، المواطنين في وقت سابق من الاقتراب من أماكن تدفق السيول ودعا إلى الابتعاد عن سد شاحك في مديرية خولان شرقي صنعاء، المهدد بالانفجار نتيجة غزارة السيول.