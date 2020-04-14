شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو" انا سبب نجاح الفنان راغب علامة ..السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني:رقصي له الفضل على راغب علامة. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" انا سبب نجاح الفنان راغب علامة ..السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني:رقصي له الفضل على راغب علامة.

اعتبرت السعودية هند القحطاني أنها السبب في نجاح أغنية “الي باعنا خسر دلعنا” للفنان راغب علامة، بعد أن نشرتها مرة في مقطع عبر سنابتشات.

واعتبرت القحطاني أن الفضل يعود لها في انتشار الأغنية بعد أن نشرت فيديو وهي ترقص على الأغنية قبل فترة.

جديد اب برس

Advertisements

عااااجل" اول دولة خليجية تعلن تغلبها على فيروس كورونا وتصدر قرار ايقاف حظر التجوال في البلد شاهد !

كما اعتبرت أن الفضل يعود لها في انتشار عدد من الأغاني داخل السعودية.

وقالت: “الأغنية صارلها نازلة على اليوتيوب أكثر من سنة، وبعد ما نزلتها أنا بسنابي، صار الأغلبية يعرفونها بالسعودية”.

اعتبرت السعودية هند القحطاني أنها السبب في نجاح أغنية “الي باعنا خسر دلعنا” للفنان راغب علامة، بعد أن نشرتها مرة في مقطع عبر سنابتشات. واعتبرت القحطاني أن الفضل يعود لها في انتشار الأغنية بعد أن نشرت فيديو وهي ترقص على الأغنية قبل فترة. كما اعتبرت أن الفضل يعود لها في انتشار عدد من الأغاني داخل السعودية. وقالت: “الأغنية صارلها نازلة على اليوتيوب أكثر من سنة، وبعد ما نزلتها أنا بسنابي، صار الأغلبية يعرفونها بالسعودية”.