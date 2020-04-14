عاجـــل ..كارثة مروعة تشهدها الامارات والرعب يجتاح جميع المواطنين .. ما حدث كان صادم ومرعب ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجلت دولة الإمارات أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بمئات الإصابات الجديدة، فيما توفي 3 أشخاص من المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، تزامنا مع زيادة قياسية في عدد المتعافين بـ172 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة الإماراتية مساء اليوم، بتسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، حيث تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 4521 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 852 شخصا بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض نتيجة تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأعلنت الوزارة وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة، عانوا أمراضا مزمنة قبل إصابتهم، وبلغ عدد الوفيات 25 حالة.

وشدد الوزارة الصحة الإماراتية على أنها مستمرة في خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.