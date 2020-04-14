شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة) Advertisements • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر • عاجل .. السعودية الان .. فرحة عارمة تجتاح المواطنين بعد صدور هذا المرسوم الملكي للملك سلمان (نص القرار) -----------------------style="margin:0px; padding:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px">فجر مغرد شهير بتسريباته السياسية على مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل، بقضية الملياردير الهندي بافاغوثو راغورام شيتيالمعروف باسم د. “بي آر شيتي” والتي تسببت في هزة اقتصادية قوية لأبو ظبي وتعليق أسهم شركة “NMC” منذ فبراير الماضي، وإزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي.

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