شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية والديوان الملكي يصدر الأن بيان هام للشعب السعودي ويعلن الحداد وتنكيس الاعلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود, وأشار الديوان الملكس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إلى أنه ” تم مواراة جثمانها الثرى في العاصمة السعودية الرياض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة) Advertisements • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر • عاجل .. السعودية الان .. فرحة عارمة تجتاح المواطنين بعد صدور هذا المرسوم الملكي للملك سلمان (نص القرار) -----------------------

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