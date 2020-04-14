شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كويتي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. لكن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره ..(شاهد صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على شاب، دعا فتاتين لإقامة سهرة حمراء، مقابل مبلغ مالي، دون أن يعلم ما ينتظره.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أن مواطنًا كويتيًّا، دأب على إحياء السهرات ودعوة الفتيات لها، في الوقت الذي تتجنّد فيه كلّ الجهات في الكويت لمواجهة وباء كورونا، إلا أنه وقع في شر أعماله، بعدما اشتكته إحداهن وتم ضبطه من قِبَل رجال الأمن.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون المليادير الهندي الذي نفذ أكبر عملية نصب بالإمارات... شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم اعلانها اليوم بشأنه.. وماهي علاقة منصور بن زايد بالحادثة.. (تفاصيل طارئة)

• السعودية .. فتاة فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر

Advertisements

• عاجل .. السعودية الان .. فرحة عارمة تجتاح المواطنين بعد صدور هذا المرسوم الملكي للملك سلمان (نص القرار)

-----------------------

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني كويتي، فإنّ فتاة تلقت اتصالات ورسائل من شخص حرضها على الفسق والفجور بدعوتها وصديقتها إلى حفلة خاصة مقابل 100 دينار، إلا أنها رفضت تلبية طلبه.

وتمادى ذلك الشخص في وقاحته، وألح على الفتاة باتصالات عدة، سبَّبت لها إزعاجًا، ما اضطرها إلى التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بحقه.

وأضاف المصدر، أن "الفتاة أبلغت الأمنيين بما حصل معها، وزودتهم برقم هاتف الشخص، وتم ضبطه، وإحضاره للمخفر، وبمواجهته لم ينكر الاتهام المنسوب إليه".

وأشار المصدر أن الجهات الأمنية قررت احتجاز المتهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.