شكرا لمتابعة خبر عن بسبب كورونا:..أول وزير في الحكومة الشرعية يتخلى عن منصبه ويرمي باستقالته في وجه الرئيس..شاهد الرسالة المؤثرة التي كتبها بعد استقاته وماذا قال عن الرئيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب كورونا:..أول وزير في الحكومة الشرعية يتخلى عن منصبه ويرمي باستقالته في وجه الرئيس..شاهد الرسالة المؤثرة التي كتبها بعد استقاته وماذا قال عن الرئيس

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