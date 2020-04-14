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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست طائرات التحالف ولا فيروس كورونا..هذا هو الشيء الخطير القادم من قرية الرئيس صالح وارعب مهدي المشاط ووجعله يختبيء في منزله ويرفض الخروج

2020/04/14 الساعة 12:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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