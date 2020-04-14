انهيار منزل بصنعاء القديمة وغرق شخصان.. السيول المتدفقة تغمر شوارع العاصمة (صور)

أغرقت السيول عددا من الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء مساء الاثنين وجرفت شخصين، وخلفت أضرار مادية كبيرة في المحلات والممتلكات ومنازل المواطنين، فيما لم تكشف حصيلة الأضرار بسبب استمرار تدفق السيول.



وقال مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" أن سيول الأمطار القادمة من منطقتي خولان وسنحان أغرقت عددا من الشوارع الرئيسية وجرفت عددا من السيارات وتسببت بحدوث أضرار مادية كبيرة في المحلات التجارية.



وتضررت منازل المواطنين في أحياء شميلة والخفجي والحثيلي ودار سلم وحي القادسية في العاصمة صنعاء. وفقا للمصادر.



وقالت مصادر طبية "أن السيول جرفت شخصين في مديرية السبعين، في حين وصل إلى المستشفى عدد من الأشخاص بعد انقاذهم من السيول".



إلى ذلك قالت مصادر "ان غزارة الأمطار والسيول تسبب بانهيار منزل مكون من ثلاثة ادوار بحارة الذهب في صنعاء القديمة، فيما تضررت العديد من المنازل التأريخية في المدينة جراء دخول السيول إليها، إثر ارتفاع منسوب مياه السائلة بعد تدفق السيول من خولان".



وتسببت السيول بتوقف حركة السير في العديد من الشوارع الرئيسية، وحالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين، في ظل تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم.