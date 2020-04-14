أصدر محافظ تعز نبيل شمسان الاثنين، قرارات بتغيير ثلاثة، من مدراء عموم مكاتب الوزارات في المحافظة.



وقال مصدر مطلع في ديوان المحافظة لـ"يمن شباب نت" إن القرارات قضت بتكليف الدكتور راجح المليكي مديراً عاماً لمكتب الصحة والسكان خلفًا للدكتور عبدالرحيم السامعي الذي عين مديرًا لهيئة مستشفى الثورة.



وشغل المليكي سابقًا قبل اندلاع الحرب مديرًا للمستشفى الجمهوري بتعز ومديرًا عامًا للطب التشخيصي في وزارة الصحة.



كما أطاح محافظ تعز، بمديري مكتب النقل والشؤون القانونية " محمد النقيب ووفاء الصلوي" وعين بدلاً عنهما "مهيوب الحبشي وعبدالوهاب عبدالجليل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز يصدر قرارات بتغيير ثلاثة مدراء عموم لمكاتب وزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.