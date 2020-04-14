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إعلامي يشيد بدور الإمارات في إجلاء أجانب من سقطرى إلى بلدانهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

أشاد الإعلامي بفضائية سكاي نيوز جمال الحربي، اليوم الإثنين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل أجانب كانوا في رحلة سياحية بسقطرى وإجلائهم إلى بلدانهم بسلام.

 

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وكتب الحربي عبر تغريدة له على "تويتر: "حبسهم فيروس وتقطعت بهم السبل في جزيرة سقطرى اليمنية”.

 

وأضاف مُشيدًا بدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الكبير في إنقاذهم: “فسارعت دولة الإمارات كعادتها لمد يد العون وقامت بإجلائهم إلى بلدانهم بسلام".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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