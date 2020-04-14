شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي يشيد بدور الإمارات في إجلاء أجانب من سقطرى إلى بلدانهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 أشاد الإعلامي بفضائية سكاي نيوز جمال الحربي، اليوم الإثنين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل أجانب كانوا في رحلة سياحية بسقطرى وإجلائهم إلى بلدانهم بسلام.

Advertisements وكتب الحربي عبر تغريدة له على "تويتر: "حبسهم فيروس كورونا وتقطعت بهم السبل في جزيرة سقطرى اليمنية”. وأضاف مُشيدًا بدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الكبير في إنقاذهم: “فسارعت دولة الإمارات كعادتها لمد يد العون وقامت بإجلائهم إلى بلدانهم بسلام".

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