- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة.. تعرف على عدد ضحايا السيول في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
جرفت سيول الأمطار الغزيرة الاثنين شابين في العاصمة صنعاء بعد يوم واحد من وفاة طفلين في ريف إب نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.
وقال مدير التوجيه بمصلحة الدفاع المدني في صنعاء العقيد خالد الشرحي في بيان مساء اليوم إن الملصحة تلقت بلاغاً يفيد بجرف السيول شابين في صنعاء مشيراً إلى أن فرق الغوث في المصلحة لاتزال تبحث عنهما حتى اللحظة.
وأشار إلى أن سيول جارفة قدمت من مديرية خولان والمناطق المجاورة لها اجتاحت عدد من المنازل والمحال التجارية جنوبي العاصمة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع العاصمة صنعاء وهي غارقة بالسيول التي جرفت عدد من السيارات وحاصرت السكان داخل منازلهم فيما أطلق مواطنون طلقات تحذيرية في الهواء لتنبيه سكان العاصمة من السيول القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة.. تعرف على عدد ضحايا السيول في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.