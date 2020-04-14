صدمة.. تعرف على عدد ضحايا السيول في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

جرفت سيول الأمطار الغزيرة الاثنين شابين في العاصمة صنعاء بعد يوم واحد من وفاة طفلين في ريف إب نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

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وقال مدير التوجيه بمصلحة الدفاع المدني في صنعاء العقيد خالد الشرحي في بيان مساء اليوم إن الملصحة تلقت بلاغاً يفيد بجرف السيول شابين في صنعاء مشيراً إلى أن فرق الغوث في المصلحة لاتزال تبحث عنهما حتى اللحظة.

وأشار إلى أن سيول جارفة قدمت من مديرية خولان والمناطق المجاورة لها اجتاحت عدد من المنازل والمحال التجارية جنوبي العاصمة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع العاصمة صنعاء وهي غارقة بالسيول التي جرفت عدد من السيارات وحاصرت السكان داخل منازلهم فيما أطلق مواطنون طلقات تحذيرية في الهواء لتنبيه سكان العاصمة من السيول القادمة.