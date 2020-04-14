شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة نظافة واسعة لشوارع واحياء زنجبار وجعار في ابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة حملة نظافة استهدفت شوارع وأسواق وأحياء مدينتي زنجبار وجعار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضح مدير صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة منصور وادي، ان هذه الحملة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم تنفيذ حملات نظافة في بقية مديريات المحافظة لاحقا، مشيراً أن هذه الحملة تمهيداً لتنفيذ حملة الرش المباشر لشوارع وأحياء المدن.

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