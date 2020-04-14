أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 13 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

قرقاش يؤكد ضرورة الالتفاف الدولي حول قرار التحالف بوقف العلميات العسكرية باليمن https://www.elyamnelaraby.com/473237/ الكشف عن 69 اعتداء حوثي خلال الـ24 الساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/473260/ خروقات مليشيا الحوثي تكبده عشرات القتلى في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/473291/ رئيس لجنة الطوارئ بتعز يناقش سير الإجراءات الإحترازية لمواجهة مخاطر كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473307/ قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة في لحج Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/473325/ معين عبدالملك يرأس اجتماع مشترك للجنة الوطنية للطوارئ والمحافظين https://www.elyamnelaraby.com/473329/ محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشاريع الطرق بعتق https://www.elyamnelaraby.com/473330/ نادي القضاة الجنوبي :️تصرف "البركاني" غير مسؤول وفيه افتئات على السلطة القضائية https://www.elyamnelaraby.com/473337/ 123 اعتداءً حوثياً على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/473342/ الكثيري يطلع على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية https://www.elyamnelaraby.com/473350/

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