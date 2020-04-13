شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار طارئ ومفاجئ من "أردوغان" يسعد جميع الشعب التركي .. والمواطنين يطيرون من الفرح ويحتفلون بالشوارع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا مفاجئًا لجميع المواطنين، لتجب البلاد موجة جديدة من الفوضى، كالتي شهدتها خلال الأيام الماضية.

وتعاني البلاد من سرعة تفاقم أزمة كورونا، حيث لا يمر يوم دون تسجيل آلاف الإصابات الجديدة ومئات الوفيات في كثير من الأحيان.

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وأعلن "أردوغان"، اليوم الاثنين، حظر التجول يومي السبت والأحد القادمين، في البلاد لتجنب الفوضى، مشيرًا إلى أن تركيا تحرز تقدمًا مهمًّا في السيطرة على جائحة كورونا.

ANADOLU AGENCY (AR)✔@aa_arabic

#عاجل | أردوغان: أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 أبريل

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٧:٠٩ م - ١٣ أبريل ٢٠٢٠

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وقال "أردوغان" إن تركيا لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها، لافتًا إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع، وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة، ومستمرة في الأيام المقبلة.

ولفت "أردوغان" إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية، وطلب منه الاستمرار في منصبه.

وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت في آخر إحصائية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198.