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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشاريع الطرق بعتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم، سير العمل في مشروع الخط الدائري بمدينة عتق، الذي يربط بين مدخليها الشمالي والغربي, بتكلفة 2 مليون و220 الف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واكد المحافظ أهمية المشروع الذي يمثل أول خط دائري بمدينة عتق, بطول أكثر من ستة كيلو متر، مشيدا بما تم انجازه في المشروع الذي سيسهل حركة المواطنين.
كما تفقد المحافظ سير العمل في مشروع البوابة الشرقية لمدينة عتق الذي ينفذ بتكلفة 270 ألف دولار، والذي يهدف الى تحسين المداخل الرئيسية للمدينة، مشددا على ضرورة انجاز المشروع وفق المواصفات الفنية.
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