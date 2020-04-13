شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قتل 2 من عناصر الحزام الأمني واصيب 3 اخرين ظهر يوم الاثنين، اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوة من الحزام الأمني وقوة حراسة تابعة للقيادي في الوية العمالقة الشيخ حمدي شكري.

Advertisements وقالت مصادر إن الاشتباكات اندلعت بالقرب من موقع تابع لقوات الشيخ حمدي شكري بمنطقة صبر. المصدر افاد بسقوط 2 من جنود الحزام قتلى واصيب اخرون من الطرفين خلال الاشتباكات . ولم تعرف اسباب هذه الاشتباكات لكن مصدرا امنيا قال ان خلافا نشب بين الطرفين صباحا تطور إلى اشتباك مسلح ظهرا.

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