رئيس لجنة الطوارئ بتعز يناقش سير الإجراءات الإحترازية لمواجهة مخاطر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة تعز - رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومعه وكيل محافظة تعز لشؤون الحجرية الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، اليوم الإثنين ١٣ ابريل ٢٠٢٠م، في مدينة التربة الإجرات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع اللجان الفرعية لمديريات الحجرية الشمايتين والمواسط والمعافر.



وخلال اللقاء الذي حضره قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ونائب مدير عام شرطة تعز العقيد أنيس الشميري ومحمد النقيب مدير عام مكتب النقل عضو لجنة الطوارئ، نقل وكيل أول المحافظة تحيات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان للسلطات المحلية في المديريات.

وثمن وكيل اول الجهود التي بذلت من قبل لجان الطوارئ الفرعية بمديريات الشمايتين والمعافر والمواسط، والتزامهم بتوجيهات الحكومة واللجنة الوطنية العليا للطوارئ ولجنة طوارئ المحافظة.

وقال المخلافي ”إن أولوياتنا في هذه المرحلة تتمثل في الترتيب والاستعداد الرسمي والمجتمعي، لمواجهة الفيروس المعدي والقاتل لاسيما وأن المديريات الثلاث تمثل كثافة سكانيه وعبرها يمر الوافدين إلى المحافظة من خارجها”.

وشدد على العمل بروح الفريق الواحد وفق الامكانات المتاحه،في عملية الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا والعمل على الوقاية من خلال التوعية، ومنع التجمعات في الاسواق وتوفير المخزون الغذائي والدوائي والعمل على تشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة الى نشر الوعي للمواطنين والعمل على تدريب الفرق الطبية وفرق الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيروس .

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ووجه الاجهزة الأمنية والعسكرية مضاعفة جهودها، وتشديد الجانب الأمني لمنع أي وافدين عبر السواحل الغربية من خارج البلاد، وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية المقرة من لجنة الطوارئ لمواجهة مخاطر كورونا.

كما دعا المنظمات الدولية المتواجدة بمحافظة تعز ومؤسسات المجتمع المدني الى المساهمة في دعم جهود مواجهة الفيروس.

من جانبه دعا وكيل المحافظة لشؤون مديريات الحجرية الاستاذ محمد الصنوي ابناء المديريات الى اتباع خطوات وتعليمات لجنة الطوارئ بالمحافظة من أجل الوقاية من الفيروس والعمل على تشكيل فرق التوعية من الجانب الطبي، والعمل بروح الفريق الواحد كون المرحلة حرجه تستند على تكثيف الجهود من كافة شرائح المجتمع لمواجهة مخاطر الفيروس ، كما أكد على ضرورة قيام مكتب الصحة بتوفير الاجهزة الطبية اللازمة لمواجهة الوباء.

كما استعرض قائد القوات الخاصة ونائب مدير عام شرطة المحافظة مستوى الانجاز الأمني والجهود المبذولة من أجل عملية رصد وحماية المحافظة من الوافدين ، والاجراءات المتعلقة بإغلاق الاسواق والمساجد والتجمعات العامة.

وفي سياق متصل، قام وكيل أول المحافظة ومعه فريق لجنة الطوارئ بزيارة مستشفى خليفة في مدينة التربة للإطلاع على مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والجهود المبذولة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، مثمناً الجهود المبذولة من قبل المستشفى في عملية الاستعداد والتوعية بالطرق الوقائية لمواجهة الفيروس..

كما زار مستشفى الزكيرة بالشمايتين، ووجه مكتب الصحة لتهيئته ليكون ضمن المرافق الصحية الكبيرة لمواجهة فيروس كورونا.

رافق الوكيل خلال الزيارة الاخ نشوان نعمان مدير عام مكتب المغتربين، ومدير عام مكتب شركة الغاز بلال القميري، وفهد النظاري مدير ادارة التغذية بمكتب الصحة ،وعبدالاله سلام عضو الغرفة التجارية، وعدد من الشخصيات الاجتماعية .