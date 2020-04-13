شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الإعلان عن أول دولة تتعافى من "كورونا".. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مستجدات الوضع عن " كورونا " وفي أول خطوة يشهدها العالم اليوم بتعافي جميع المصابين في احدى الدول من فيروس كورونا وسجل موقع الرصد العالمي المتخصص بفيروس كوفيد19 اليوم تعافي جميع المصابين من الفيروس في دولة جرين لاند “greenland” أو ماتعرف بالأرض الخضراء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب الموقع : سجلت احدى عشر اصابة وتعافى جميع المصابين وبهذا تعتبر أول دولة في العالم يتشافى جميع مصابوها من فيروس كورونا. وهي أكبر جزيرة في العالم و بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا

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